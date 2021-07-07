«محامين شمال القاهرة»: التعاقد مع برنامج للرعاية الصحية بخلاف مشروع علاج النقابة

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أعلن مجلس نقابة محامين شمال القاهرة، برئاسة عمرو محي الدين، نقيب الفرعية، عن تعاقدها على برنامج للرعاية الصحية، وطرحة استمارة الاشتراك بمقر الفرعية.

قالت ولاء على، عضو مجلس الفرعية، ومقرر لجنة المرأة، إن قيمة الاشتراك ببرنامج الرعاية الصحية، بمبلغ وقدره 100 جنيه سنويًا، للمحامي وكل أفراد أسرته من أبناء وزوجته والأشقاء، والوالدين، منوهة إلى أنه يستلم المحامي كارنيه عضوية واحد تستخدمه جميع الأسرة.

وأضافت «علي»، أن المحامي المشترك بالمشروع يتسلم كتيب كدليل علاج، على أن يتم دفع الاشتراك، وتوقيع الاستمارة، وتقديمها بمقر نقابة محامين عين شمس، مشيرة إلى أنه بعد التوقيع على الاستمارة يتسلم المحامي كارنيه العضوية، مرفق به صورة من استمارة الاشتراك.

وكشفت عضو مجلس النقابة الفرعية عن مميزات البرنامج، والتي تضمنت خصم 10% على العلاج المستورد، وخصم 20% على العلاج المحلي، وخصم 20% على العمليات الجراحيه، و20% على الأشعة والتحاليل، وخصم20 % على علاج الأسنان، العلاج الطبيعي.

وأوضحت أن هذا لا يتعارض مع نظام علاج النقابة، موضحة أن الشركة المتعاقد معها على هذا البرنامج لديها 1200 صيدلية على مستوى الجمهورية، و600 مستشفى، و500 مركز أشعة وتحاليل، إلى جانب 700 طبيب خاص على مستوى الجمهورية.