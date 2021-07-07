«المحامين»: فرعية «شمال سيناء» توقع بروتوكول تعاون مع جامعة العريش

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المحامين، عن توقيع نقابة محامين شمال سيناء الفرعية، لبرتوكول تعاون مع جامعة العريش، أمس الثلاثاء، وذلك خلال لقاء جمع مجلس النقابة الفرعية، بالدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش.

وأوضح أحمد العسكري، أمين عام النقابة الفرعية، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن رئيس الجامعة رحب بشكل غير مسبوق، بالتعاون مع النقابة، وأعلن دعمه لأبناء المحافظة ولجموع محامين شمال سيناء بشكل خاص، مؤكدا تقديم تسهيلات لإجراءات التسجيل بالدراسات العليا، والدورات التدريبية المتخصصة، التي بدورها تساهم في رفع كفاءة المحامين بوجه عام، وتؤهلهم لسوق العمل.

وأكد أمين عام النقابة، أن رئيس الجامعة عرض خلال اللقاء خطة كاملة لتطوير الجامعة، وإبراز الجانب المجتمعي للمؤسسات، مضيفا أن مجلس النقابة الفرعية نقل له كامل الدعم والتقدير من أجل رفعة وتقدم جامعة العريش، لأنها تمثل الحاضر والمستقبل لأبنائنا.

وضم وفد النقابة أحمد العسكري، وتامر عبدالفتاح، وسليمان إبراهيم، وصابر البراوي، وأيمن الخولي، وحميد القديري، وأشرف فاروق، وصبري عطية، أعضاء مجلس الفرعية.