محافظ القليوبية يتفقد تنفيذ مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر

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تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عدد من مشروعات حياة كريمة بمركز ومدينة شبين القناطر، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال شبكات الانحدار بمشروع صرف صحي نوي بطول 28 كم بتكلفة 43 مليون جنيه وتم تنفيذ 2.5 كم حيث وصلت نسبة التنفيذ 15%، كما تفقد المحافظ أعمال تنفيذ شبكة انحدار صرف صحي بقرية القشيش بتكلفة 100 مليون جنيه بطول 14 كيلومتر، وتحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء مدرسه القشيش الاعداديه المشتركة (توسع)بتكلفة 4 مليون جنيه ونسبة التنفيذ 47% وتتكون من عدد 5 فصول جديدة حيث تم صيانة المبني القديم وإنشاء ملعب لكرة القدم وفناء للمدرسة وانشاء مظلات وبرجولات للطلاب ووصل عدد فصول المدرسة بالكامل إلى 15 فصل وسيساهم زيادة الفصول في خفض نسبة الكثافة بالفصول بشكل كبير.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مدرسه الجعافرة الرسمية لغات (انشاء جديد) بتكلفة 7 مليون جنيه ونسبة التنفيذ 75% وتتكون من 14 فصل على مساحة 1430 م2 وجاري أعمال الدهانات الداخلية والخارجية للمدرسة وستخدم المدرسه ثلاث قري مجاورة وهي الحزانية وكوم السمن والجعافرة.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد اعمال خطوط الصرف الصحي بالجعافرة بطول 11.6 كم ويخدم 12 الف نسمة بقري الجعافرة والسلمانية وكوم السمن والشعار بتكلفة 510 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ إلى 15 % .

واستكمل «الهجان»، الجولة بتفقد إنشاء مدرسة العوام الثانوي بكفر طحا «إنشاء جديد» بتكلفة 12 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 88% وهي على مساحة 14 قيراط، ومكونة من أرضي وثلاث أدوار علوي، مشددا على ضرورة الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد لخدمة أبناء تلك القرى.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ محطة معالجة الكوم الأحمر والتي يبلغ تكلفة إنشاؤها 134 مليون جنيه وتخدم المحطة قرى «الكوم الأحمر- نوى – الزهويين- نوب طحا- الحصافة- كفر الدير»، والمتوقع الانتهاء منها في اغسطس 2021 بطاقة 20 ألف م3/يوم، والتى يتم إنشاؤها تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 70 %.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد اعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقرية الاحراز حيث التقي المحافظ بمهندسي شركة الغاز والعمال وطالب بدفع الأعمال واستكمال باقي الوصلات المنزلية حيث وصلت نسبة الاعمال إلى 85 % .

كما تفقد المحافظ أعمال توسع مدرسة ابو الوفا محمد الخنائي تعليم اساسي بقرية القلزم بتكلفة 4.8 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 70%، كما تفقد المحافظ أيضا مدرسة كفر سعد بحيري بطحوريا بتكلفة 4 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75%، وتفقد أعمال إنشاء توسع مدرسة كفر الشيخة سالمة بتكلفة 5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 70%.

وخلال تفقد المحافظ لتلك المدارس وجه بدفع الاعمال والانتهاء من انشائها خلال شهرين وتسليمها لتدخل الخدمة من العام الدراسي الجديد العام المقبل كما وجه المحافظ باالالتزام بتطبيق اعلي مقاييس الجودة في أعمال التشطيبات والدهانات والفرش المكتبي.

كما تابع المحافظ أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة شبين القناطر الجديد والذي يضم المركز التكنولچي والحملة الميكانيكية، وتبين أن الاعمال تتم بمعدلات مناسبة للجدول الزمنى لتنفيذ المشروع ولا يوجد أي معوقات.

وأشار المحافظ، إلى أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1500 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف تطوير 50 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة القليوبية منها جميع قرى وتوابع مركز ومدينة شبين القناطر، وذلك في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة، والتي تستهدف تطوير الريف المصري ورفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا أن بداية التنفيذ، ستكون من خلال تطوير 36 قرية و148 عزبة بالمركز.

وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير، ستشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات، والتي تشمل ( التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق )، بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.

وأشاد بالأداء المشرف لجهاز تعمير القاهرة الكبري ومؤسسة حياة كريمة والقيادات التنفيذية والشعبية في سرعة تنفيذ الأعمال والمتابعة المستمرة والميدانية لكافة المشروعات على أرض الواقع فضلاً عن التعاون المثمر والتنسيق التام مع الجهاز التنفيذي للمحافظة.

وخلال جولته، أكد الهجان على أن رئيس الجمهورية يولى اهتماما كبيراً بتلك المبادرة القومية والذى يعد مشروعاَ ضخماً من نوعه في العالم من حيث نسبة المستفيدين وما يشمله من أهداف شاملة للارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجا بقرى الريف المصري، كما أكد المحافظ على أنه يتابع بنفسه وبصفة دورية مراحل تنفيذ كافة الأعمال ضمن المبادرة بقرى مركز شبين القناطر لتحسين الخدمات المقدمة لمواطنى القليوبية.

جاءت الجولة بمشارك الدكتور سمير حماد نائب المحافظ وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر والمهندسة هالة شندي مدير عام الابنية التعليمية والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ضمن البرنامج العملي لهم بالمحافظة .