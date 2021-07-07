الممنوع والمسموح داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

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أرسلت وزارة التربية والتعليم منشورا إلى مديرية تعليم بنى سويف أعلنت خلاله الاستعدادات النهائية لامتحان شهاده اتمام الدراسة الثانوية والتي من المقرر عقدها يوم السبت الموافق 10- 7 -2021.

وطالب منشور نائب وزير التعليم مديرى المديريات بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظين ومدير مديريه الصحة والتنسيق مع مدير الأمن للتاكد من توفير الحراسه اللازمه لكل اللجنه

وطالب المنشور ضروره عقد اجتماع مع رؤساء المنتدبين إلى مديريه التربيه والتعليم ببنى سويف لاخطار هم بماتم في الاجتماع الذي عقد من خلال اجتماع الفيديو كونفرنس يوم الخميس مع مراعاه تنفيذ الاجراءات الاحترازيه للحفاظ على الصحه العام.

واكد منشورحصلت المصرى اليوم عليه انه يتم التنبيه على الساده رؤساء اللجان من فرش اللجان يوم الخميس الموافق 8 -7- 2021- مع الحفاظ على المسافات البينيه بين الطلاب وضروره الحفاظ على الكاميرات الموجوده باللجان والسماح بتشغيل المراوح الجانبيه الموجوده باللجان مع الحفاظ على التهويه الطبيعيه

ويسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي فقط دون أي اضافات ورقيه أو ملازم والتاكيد على تواجد عامل العهدة في المدرسه يوميا وتكليفه بالمبيت داخل مقر اللجنه حتى تتمكن شركات التعقيم مباشره اعمالها وطبقا للجدول الزمني المعد.

واكد المنشور على الطلاب بضروره تسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع واختارهم بانه في حاله عدم التسليم يكون تقدير الطالب عدم اجتياز وعلى رئيس اللجنه تحرير محضر اثبات حاله للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وارسالها للجنة النظام والمراقبه المختصه.

وعلى الساده الملاحظين التاكيد من ان الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقه الاجابه البابل شيت بالقلم الجاف والتاكيد من تسجيله كود الجلسه الامتحانيه المدون بكراسة الاسئله على ورقه الاجابه بصوره صحيحه وتوقيع الملاحظين بصحه البيانات علما بانه اذا لم يتمكن الطالب من ادخال بيانات على جهازالتابلت الخاص به فلا يعتبر ذلك عائقا لاستكمال الامتحان

ويلتزم الطالب تسليم كراسه الاسئله ورقه الاجابه البابل شيت سليمه وفق التعليمات وفي حاله حدوث تلف ورقه الاجابه يسمح للطالب باستبدالها بورقه أخرى جديده اذا رغب في ذلك على ان يتم ذلك من خلال الفتره الزمنيه المخصصه للامتحان مع ضروره تحرير محضر يفيد بالتخلص من الورق التالف.

عدم تواجد أي شخص باللجنه بدون عمل فعلى وتوزيع الاعمال على جميع العاملين باللجنه على ان يكون ذلك تحت مسؤوليه رئيس اللجنه شخصيه والتنبيه على العاملين بضروره التواجد من 8:00. صباحل لضمان اتخاذ كافه الاجراءات الصحيه.

وتكليف الساده مديري الادارات التعليميه بتوفير عدد 10 من المعلمين والاداريين وذلك بتنظيم الطلاب خارج لجنه وليس لهم حق دخول اللجنه وذلك لمتابعه تباعد الطلاب واولياء الامور خارج اللجنه وذلك بالتعاون مع افراد الشرطه المتواجدين في اللجنه مع تكليف اقدم الاعضاء بالاشراف عليهم واعداد دفتر حضور وانصراف لهم وتواجد جميع الملاحظين وافراد امن اللجنه امام المدرسه لمتابعه عمليه تباعد الطلاب اثناء وبعد اتمام اجراءات التعقيم

واستخدام العصا الالكترونيه اثناء دخول الطلاب وداخل لجان السير الفرعيه من الساعه تسعه ونص وحتى الساعه العاشره قبل توزيع الكراسات الامتحانيه والتركيز على الديسكات وبعد مرور نصف ساعه من بدايه الامتحان دون التاثير على انضباط العمليه الامتحانية وضرورة تكليف اخصائي التطوير بالتاكيد من ان التابلت الموجود مع الطالب هو التابلت المسلم له من الوزاره داخل المنظومه وغير مهكر وفي حاله اكتشاف أي جهاز خارج المنظومه يتم سحبه قبل بدء الامتحان واذا بدا الامتحان يتم تحرير محضر بمعرفه ملاحظين وفي حاله ثبوت حالات غش يتم رصدها عن طريق غرفه العمليات المشكله وثبوت عدم قيام الملاحظين والمراقبين ورئيس اللجنه باتخاذ كافه الاجراءات التامينيه من ظاهره الغش سيتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه تجاه هم اما في حاله قيام الملاحظين والمراقبين ورئيس اللجنه باكتشاف حالة غش وثبوت ادانه الطالب يتم مكافاتهم ويسمح للسيد المحافظ والسيد مدير المديريه فقط الدخول مقر لجان لمتابعه اعمال الامتحانات بدون اصدار أي تصريحات اعلاميه في حاله وجود عجز بالساده المنتدبين. اختار عضو لجنه الاداره باللجنه لمخاطبه لجنه الاداره لسد العجز.

ونبه المنشور على الملاحظين والقائمين على اللجنة تواجد الملاحظين داخل للجان الامتحان في تمام الساعة الثامنة صباحاً وعدم التأخير، وذلك للمساعدة في توجيه الطلاب للجان والتعاون من رئيس اللجنة ويقوم الملاحظين بداية من التاسعة صباحا وحتى العاشرة صباحا قبل بداية اللجنة بفحص التابلت الخاص بكل طالب داخل اللجنة والتأكد من الصفحة الرئيسية للتابلت (صفحة واحدة) عباره عن لوجو الوزارة في المنتصف ويليها عدد اثنین (ikon ) واحدة لتسجيل الدخول والأخرى للكتب المدرسية pdf، علما بأن شكل الصفحة سيتغير كل يوم وفي حال اكتشاف صفحات أخرى غير السابق ذكرها يتم سحب التابلت من الطالب ويحرر محضر غش للطالب، وفي هذه الحالة يعتبر التابلت معد للغش نظرا لاستخدامه في غير مهامه والطلاب المنازل والراسبين الإعادة لا يسمح لهم بدخول التابلت ويكون التابلت للتسكين بالحضور فقط عند اكتشاف حالات غش سيتم مكافأة الملاحظين وعند اكتشاف حالات غش وعدم الإبلاغ عنها تكون تسهيل لأعمال الغش وسيتم اتخاذ عقوبة ويسمح للطالب استخدام الكتاب ويسمح بكتابة ملاحظات بسيطة من قبل الطالب غير ذلك (ملزمة أو كتابات بشكل كبير لا يسمح للطالب بحمل الكتاب ويعتبر غش) في حال الكشط في البابل شيت يتم استبداله بأخر جديد مع عمل محضر بذلك والتخلص من القديم نهائيا وذلك أثناء وقت الامتحان وليس بعد نهاية وقت الامتحان والتأكد من كتابة كود الأسئلة في البابل شيت والتنبيه باستخدام القلم الجاف لكتابة الاسم والكود واستخدام القلم الرصاص للتظليل في البابل شيت والتأكد من التظليل في النهاية بالقلم الجاف في البابل شيتو التأكد من البيانات الشخصية لجميع العاملين باللجنة يوميا ويتم تجميع البابل شيت والأسئلة ومحاضر الغلق وتسليمها لمركز التسليم ثم تسليمها للكل

وجود عامل العهدة بصفة مستمرة طوال الوقت داخل اللجنة ويتم فرش اللجان الخميس الموافق ۲۰۲۱/۷/۸ والنظافة المستمرة للجان ويتم تكليف عدد عشرة معلمين للتيسیر خارج اللجان وتنظيم دخول الطلاب وعند حدوث ما يعكر صفو العملية التنظيمية يتم استدعاء الشرطة وعدم التصريح للإعلام بأية معلومات وعمل اجتماع مع السادة مديري الإدارات والسادة رؤساء اللجان لإعطائهم التعليمات بالاجتماع وفي حال وجود أية مشاغبات من الطلاب يتم استبعاد المشاغب وعمل محضر غش وحرمانه من الامتحان وتدخل الشرطة السريع في حال وجود مشاغبات وتكون مسئولية فحص التابلت من السادة الملاحظين وعند وجود أية مشكلة في الفحص يتم استدعاء مسؤول التطوير باللجنة.