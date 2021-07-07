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رئيس« الإنجيلية» يشارك في حفل رسامة راعيين جديدين بالخصوص

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رئيس« الإنجيلية» يشارك في حفل رسامة راعيين جديدين بالخصوص رئيس« الإنجيلية» يشارك في حفل رسامة راعيين جديدين بالخصوص

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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الثلاثاء، بالكنيسة الإنجيلية المعمدانية بالخلفاوي، في حفل رسامة القس عزيز يوسف والقس سليمان داود، راعيين جديدين للكنيسة الإنجيلية المعمدانية بالخصوص، بحضور الدكتور القس منير صبحي، رئيس مجمع الكنائس المعمدانية بمصر.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، وقال في كلمته: «الإيمان قصة صراع وتحدٍّ وترك، ولا يمكن أن تختبر البركة بدون مباركة الآخرين حتى لا نقع في خطأ الأنانية الروحية».

وتابع «نصلي أن يمنحنا الله القدرة على مباركة وعطاء الآخرين».

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس عزيز يوسف والقس سليمان داود، وأسرتيهما وشعب الكنيسة، بمناسبة رسامتهما راعيين جديدين للكنيسة المعمدانية بالخصوص.

كما شارك في مراسم الاحتفال القس رشاد عزت، راعي الكنيسة المعمدانية بالمطبعة دار السلام، والقس صموئيل داود، راعي الكنيسة المعمدانية ببور سعيد، والقس أشرف زكي، راعي الكنيسة المعمدانية عزبة النخل، والأستاذة هالة توما، مدير مدرسة نيو رمسيس كوليدج لسنودس النيل الإنجيلي.

المصرى اليوم

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