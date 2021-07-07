أخبار عاجلة

مأساة عزة وابنها رحيم مجهول الهوية.. أمه رافضه تعرفه أبوه وجوزته عرفي بالفلوس -
استقرار سعر الدولار أمام الدينار العراقي في بورصة بغداد -
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإنتاج الحربي في غياب حمدي فتحي وتعافي الشحات -
روسيا تسجّل أكثر من 24 ألف حالة بفيروس كورونا -
«المصري الديمقراطي» يطرح تعديلات لـ«حماية وتنمية البحيرات» -
«الخشت» يطرح مبادرة علمية لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى عالميًا -
8 مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية خلال يونيو -
14.7 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال يونيو الماضي -
«تعليم القليوبية»: إصابة طالبة بحالة إغماء داخل لجنة في شبرا الخيمة -
«النواب» يوافق مبدئيًا على قانون «تنمية البحيرات والثروة السمكية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

60 تكييف صحراوي للجان الثانوية العامة في الوادي الجديد

Print
60 تكييف صحراوي للجان الثانوية العامة في الوادي الجديد 60 تكييف صحراوي للجان الثانوية العامة في الوادي الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على دعم قطاع تعليم المحافظة بعدد 60 تكييف صحراوى ليتم تسليمها على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة والتى بدورها توزعها على جميع الحجرات المجهزة بلجان إمتحانات الثانوية العامة، في ظل ما تشهده المحافظة من إرتفاع في درجات الحرارة وحرصا على توفير مناخ مناسب لطلاب الثانوية العامة أثناء الإمتحانات.

وقال حسن إنه تم توفير أجهزة التكييف الصحراوى من خلال موافقة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وذلك لحماية الطلاب من إرتفاع درجات الحرارة وتوفير الجو الملائم والمناسب لآداء الإمتحانات بكل يسر والبعد عن أي قلق أو توتر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استقرار سعر الدولار أمام الدينار العراقي في بورصة بغداد

استقرار سعر الدولار أمام الدينار العراقي في بورصة بغداد

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإنتاج الحربي في غياب حمدي فتحي وتعافي الشحات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإنتاج الحربي في غياب حمدي فتحي وتعافي الشحات

روسيا تسجّل أكثر من 24 ألف حالة بفيروس كورونا

روسيا تسجّل أكثر من 24 ألف حالة بفيروس كورونا

«المصري الديمقراطي» يطرح تعديلات لـ«حماية وتنمية البحيرات»

«المصري الديمقراطي» يطرح تعديلات لـ«حماية وتنمية البحيرات»