60 تكييف صحراوي للجان الثانوية العامة في الوادي الجديد

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أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على دعم قطاع تعليم المحافظة بعدد 60 تكييف صحراوى ليتم تسليمها على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة والتى بدورها توزعها على جميع الحجرات المجهزة بلجان إمتحانات الثانوية العامة، في ظل ما تشهده المحافظة من إرتفاع في درجات الحرارة وحرصا على توفير مناخ مناسب لطلاب الثانوية العامة أثناء الإمتحانات.

وقال حسن إنه تم توفير أجهزة التكييف الصحراوى من خلال موافقة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وذلك لحماية الطلاب من إرتفاع درجات الحرارة وتوفير الجو الملائم والمناسب لآداء الإمتحانات بكل يسر والبعد عن أي قلق أو توتر.