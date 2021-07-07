محافظ قنا يحيل فني تنظيم بالوحدة المحلية لقرية حجازة للنيابة العامة

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قرر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إحالة فنى التنظيم بالوحدة المحلية لقرية حجازة قبلى للنيابة العامة، وذلك لطلبه مبالغ مالية من أحد المواطنين نظير إنهاء إجراءات ترخيص قطعة أرض داخل دائرة القرية بالمخالفة للقانون، وذلك بعد فحص الشكوى التي تقدم بها المواطن التي تضمنت بعض الأوراق وتسجيل صوتى منسوب إلى فنى التنظيم .

قال محافظ قنا إنه لا تهاون في أي جرائم فساد أو تقصير في العمل، معربا عن إيمانه بأن محاربة الفساد والفاسدين من أساسيات تقدم الأمة، لذلك فنحن حريصون على أخذ كل الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات وإحالتها للجهات المختصة بهدف القضاء على الفساد في مختلف القطاعات حتى ينعكس أثر ذلك على المواطن البسيط .

وأضاف «الداودى» أن المحافظة تتعاون مع الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن والقضاء على الفساد بكل أنواعه وأشكاله.