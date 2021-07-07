أخبار عاجلة

مأساة عزة وابنها رحيم مجهول الهوية.. أمه رافضه تعرفه أبوه وجوزته عرفي بالفلوس -
استقرار سعر الدولار أمام الدينار العراقي في بورصة بغداد -
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإنتاج الحربي في غياب حمدي فتحي وتعافي الشحات -
روسيا تسجّل أكثر من 24 ألف حالة بفيروس كورونا -
«المصري الديمقراطي» يطرح تعديلات لـ«حماية وتنمية البحيرات» -
«الخشت» يطرح مبادرة علمية لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى عالميًا -
8 مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية خلال يونيو -
14.7 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال يونيو الماضي -
«تعليم القليوبية»: إصابة طالبة بحالة إغماء داخل لجنة في شبرا الخيمة -
«النواب» يوافق مبدئيًا على قانون «تنمية البحيرات والثروة السمكية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ قنا يحيل فني تنظيم بالوحدة المحلية لقرية حجازة للنيابة العامة

Print
محافظ قنا يحيل فني تنظيم بالوحدة المحلية لقرية حجازة للنيابة العامة محافظ قنا يحيل فني تنظيم بالوحدة المحلية لقرية حجازة للنيابة العامة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إحالة فنى التنظيم بالوحدة المحلية لقرية حجازة قبلى للنيابة العامة، وذلك لطلبه مبالغ مالية من أحد المواطنين نظير إنهاء إجراءات ترخيص قطعة أرض داخل دائرة القرية بالمخالفة للقانون، وذلك بعد فحص الشكوى التي تقدم بها المواطن التي تضمنت بعض الأوراق وتسجيل صوتى منسوب إلى فنى التنظيم .

قال محافظ قنا إنه لا تهاون في أي جرائم فساد أو تقصير في العمل، معربا عن إيمانه بأن محاربة الفساد والفاسدين من أساسيات تقدم الأمة، لذلك فنحن حريصون على أخذ كل الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات وإحالتها للجهات المختصة بهدف القضاء على الفساد في مختلف القطاعات حتى ينعكس أثر ذلك على المواطن البسيط .

وأضاف «الداودى» أن المحافظة تتعاون مع الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن والقضاء على الفساد بكل أنواعه وأشكاله.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استقرار سعر الدولار أمام الدينار العراقي في بورصة بغداد

استقرار سعر الدولار أمام الدينار العراقي في بورصة بغداد

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإنتاج الحربي في غياب حمدي فتحي وتعافي الشحات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإنتاج الحربي في غياب حمدي فتحي وتعافي الشحات

روسيا تسجّل أكثر من 24 ألف حالة بفيروس كورونا

روسيا تسجّل أكثر من 24 ألف حالة بفيروس كورونا

«المصري الديمقراطي» يطرح تعديلات لـ«حماية وتنمية البحيرات»

«المصري الديمقراطي» يطرح تعديلات لـ«حماية وتنمية البحيرات»