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القوى العاملة : تعيين 56 شاباً والتفتيش على 270 منشأة بكفر الشيخ

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القوى العاملة : تعيين 56 شاباً والتفتيش على 270 منشأة بكفر الشيخ القوى العاملة : تعيين 56 شاباً والتفتيش على 270 منشأة بكفر الشيخ

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 56 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 714 شاباً.

وقال الوزيرإن المديرية قامت باستخراج 450 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وصرف منح لـ 12 عاملا بمبلغ 29 ألف جنيه.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر يونيو الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 270 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 101 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 210 منشأت انتهت بتحرير 46 محضر سلامة وصحة مهنية .

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 438 منشأة تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 42 محضراً للمنشآت المخالفة .

المصرى اليوم

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