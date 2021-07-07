محافظ الوادي الجديد يشهد معدات شركة مياه الشرب المشاركة بـ«حياة كريمة»

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شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اصطفاف المعدات والمركبات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد، المشاركة بالمبادرة الرئاسية«حياة كريمة» لتطوير قري مركز الفرافرة، بحضور المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد والمهندس حسام أحمد رئيس فرع الشركة بالوادى الجديد.

وأشاد «الزملوط»، بجهود الشركة في المساهمة بالمبادرة الرئاسية والتي تشمل تجهيز ١٢ سيارة ومعدة ثقيلة ولوادر حفر وسيارة خدمة عملاء لصالح أعمال توصيل مياه الشرب والصرف الصحى بقري المبادرة التي تستهدف تطوير ٢٨ قرية وتابع ويستفيد منها ٤٠ ألف مواطن على مستوى المركز.