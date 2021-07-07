ضبط طن مخلل فاسد داخل مصنع بالواسطى في بني سويف

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قال وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف، إنه تم تكليف إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية حسن بتكثيف الرقابة والتفتيش على أماكن عرض وبيع وتداول الأغذية والسلع على اختلاف أشكالها وأنواعها، حيث قام فريق من قسم مراقبة الأغذية بالمديرية وبالتعاون مع إدارة الواسطى الصحية، تحت إشراف الدكتور محمد نفادي مديرة الإدارة بالتفتيش على أحد المصانع لإنتاج المخللات بمركز ومدينة الواسطى.



أضاف، أن الحملة أسفرت عن التحفظ على 1250 كيلوجرام من المخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط 257 كرتونة من الفلفل المخلل، والتحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المختصة للسير في اتخاذ الإجراءات القانونية.