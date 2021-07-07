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محافظ الوادي الجديد يفتتح مركز خدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي

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محافظ الوادي الجديد يفتتح مركز خدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي محافظ الوادي الجديد يفتتح مركز خدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي

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افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم، مركز خدمة العملاء التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد بمدينة الخارجة، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد والمهندس حسام أحمد رئيس فرع الشركة بالوادى الجديد.

تفقد المحافظ منظومة العمل داخل المركز لتلقي الشكاوي والاستفسارات والتعامل الفوري معها من خلال الخطوط الساخنة ومراكز خدمة العملاء المتنقلة، ووجه بتكثيف جهود التوعية بترشيد استهلاك المياه بين المواطنين وتركيب القطع الموفرة للاستهلاك بالمنازل والمرافق العامة. كما اطلع على تجربة حية لترشيد استهلاك المياه من خلال القطع الموفرة.

المصرى اليوم

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