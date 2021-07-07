محافظ دمياط تتابع أعمال تطوير قرى مركز كفر سعد

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للمرة الثانية خلال أسبوع،، عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إجتماعاً لمتابعة آخر المستجدات بملف تطوير ٢٨ قرية بمركز كفر سعد بإجمالى ٢١٩ تابع ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الذى جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والعقيد سعيد عبدالخالق المستشار العسكرى للمحافظة وم. نهاد فاروق مساعد رئيس تعمير جهاز الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير ود. عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد ورؤساء شركات المرافق ومديرى المديريات.

تناول الاجتماع موقف تخصيص أراضى لإنشاء مجمعات حكومية بعدد ١٢ قرية، إذ تم توفير ٨ قطع لإنشاء مجمعات بقرى الزهراء، كفر الوسطانى، تفتيش ثان «قرية المحمدية»، كفر شحاتة، كفر سعد البلد، أبو عياد «قرية كفر المرابعين الشرقيه»، كفر سليمان البحرى وكفور الغاب، بالإضافة إلى بحث إمكانية توفير أراضى لإنشاء المجمعات الحكومية بقرى ام الرزق والسوالم والعباسية وكفر المنازلة.

ناقشت الدكتورة منال عوض، آليات تنفيذ مخطط لرفع كفاءة ٥ وحدات بيطرية وانشاء ٣ وحدات أخرى بقرى الزهراء وأم الرزق وكفر سليمان البحرى وأيضاً إنشاء جمعيات زراعية ونقاط إسعاف بعد توفير قطع أراضى لذلك. وفيما يخص مشروعات قطاع الشباب والرياضة، تم استعراض مخطط رفع كفاءة وإحلال وتجديد وإنشاء مراكز شباب وكذا عرض خطة قطاعى الاتصالات والغاز لمد الخطوط والشبكات بقرى كفر سعد.

وشهد الاجتماع أيضاً وضع الملامح الخاصة بتوفير قطع أراضى لإنشاء محطات رفع صرف صحي والاطلاع على الموقف الخاص بمشروعات ذلك القطاع وكذا تأهيل وتبطين الترع.

وأكدت محافظ دمياط، سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة والمعينات المطلوبة لتخصيص الأراضى لإنشاء المجمعات الحكومية والمشروعات الخدمية وفقاً للاشتراطات المحددة، على أن يتم البدء في تنفيذ المشروعات التي تم توفير الأراضى لها، مؤكدة أهمية تكاتف الجهود خلال الفترة القادمة لتنفيذ مخطط تطوير الريف المصري وفقاً لأعلى مستوى لتغطية القرى بكافة الخدمات.