تنسيق الثانوية العامة 2021 في القاهرة بعد الشهادة الإعدادية .. النتيجة ومراحل التقدم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2021 في القاهرة، اعتمدها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، مؤكدا أن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول في مدارس الثانوية العامة في محافظة القاهرة 235 درجة، وأن مدارس الخدمات أقل 30 درجة من الحد الأدنى.

كشفت الإدارة العامة للتعليم في محافظة القاهرة أن التنسيق في المحافظة سوف يتم تقسيمه إلى 4 مراحل:

- المرحلة الأولى الطلاب الحاصلين على مجموع من 280 درجة إلي 255 درجة.

- المرحلة الثانية الطلاب الحاصلين على مجموع 254 درجة حتى 245 درجة.

- المرحلة الثالثة الطلاب الحاصلين على مجموع 244 درجة حتى 235 درجة.

- المرحلة الرابعة يتم خلالها استقبال أوراق الطلاب المتخلفين عن التقديم في جميع المراحل الثلاثة السابقة.

أكد مدير مديرية التربية والتعليم في القاهرة، أن كل مرحلة سوف تستغرق 3 أيام فقط ويتم إعلان مواعيد التقديم في كل الإدارات التعليمية التابعين لها، علي أن يتم استقبال الطلاب حسب الموقع الجغرافي أو مربع الادارة التعليمية التي حصلوا منها على الشهادة الإعدادية.

قرار مديرية التعليم في التنسيق الثانوية العامة 2021

قررت مديرية التربية والتعليم أنه لن يسمح بقبول طلبات الالتحاق في مدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة إلا لأبناء المحافظة الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس محافظة القاهرة، مؤكدة بانه بعد نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2021 في القاهر لا يسمح لطلاب الصف الأول الثانوي في أي محافظة التحويل إلى مدارس القاهرة، إلا بعد تنسيقهم في المحافظة التابعين.