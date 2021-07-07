السيناريوهات المتوقعة لحل أزمة سد النهضة ؟ «البرنامج الأفريقي» يجيب

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كشفت الدكتورة أماني الطويل مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات، عن السيناريوهات المتوقعة لحل أزمة سد النهضة.

قالت «الطويل» خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» الأربعاء، إن السيناريو الأول يشمل المجموعة العربية والمصرية تقديم مشروع قرار يطالب إثيوبيا بوقف عملية ملئ سد النهضة مقابل استئناف المفاوضات على أن تنتهي خلال ستة أشهر، إلى مجلس الأمن، وعن ما إذا كان مجلس الأمن سيصدر القرار أم لا فهذه مسألة سيتم اختبارها غدًا.

أضافت: «وإذا صدر القرار من مجلس الأمن، أتوقع أنه ربما تتحول إرادة إثيوبيا السياسية، حيث ستشعر أنها تواجه ضغوط وتحديات»، متابعة «أما إذا كان موقف مجلس الأمن أقل من إصدار قرار، كأن يصدر مجرد بيان فلن تلتزم إثيوبيا بالقرارات».

وأشارت إلى أن التعنت الإثيوبي ناتج عن عدم وجود اتفاق بين الأطراف فيما يتعلق بسد النهضة وفيما يتعلق بالموارد المائية الخاصة بمصر والسودان، الأمر الذي أدى إلى صراعات بين الأطراف المتضررة مما يهدد الاستقرار الإقليمي.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع مجلس الأمن الدولية غدًا الخميس، حول قضية سد النهضة، بناء على طلب مصر والسودان.