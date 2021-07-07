لحظة مغادرة السفينة إيفر جيفن قناة السويس (صور وفيديو)

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غادرت سفينة الحاويات إيفر جيفن اليوم الأربعاء الخروج من قناة السويس بعد ثلاثة أشهر من جنوحها وتعطيلها الممر المائي.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية وافقت على طلب هيئة قناة السويس، باعتبارها الجهة المتضررة، برفع الحجز التحفظى على السفينة إيفر جيفن، بعد الاتفاق على التسوية الودية بين الشركة المالكة للسفينة وهيئة قناة السويس.

وأنهت قناة السويس، الثلاثاء، الإجراءات النهائية لرفع الحجز التحفظى على السفينة، استعدادًا لمغادرتها واستئناف رحلتها البحرية بعد توقف ما يقرب من 3 أشهر كاملة بسبب تعرضها لحادث الجنوح بالترقيم 151 بالمجرى الملاحى لقناة السويس بمدخل مدينة السويس مارس الماضى.

وكشفت مصادر ملاحية مطلعة بقناة السويس قيام إدارة التحركات بمعاينة مقر السفينة الحالى بمنطقة البحيرات المرة، والتأكد من سلامة الإبحار وطاقمها البحرى، بالإضافة إلى تخصيص عدد من القاطرات واثنين من كبار رجال الإرشاد لمصاحبتها حتى انتهاء رحلتها البحرية بالمجرى الملاحى.

وتولت إدارة الإمدادات بالهيئة الاستعدادات الأخيرة قبل توجه السفينة للمارينا الجديدة، مع رفع درجة الاستعداد حتى انتهاء رحلتها بالمجرى الملاحى، واستئناف رحلتها البحرية إلى هولندا.

وتقرر مغادرة السفينة منطقة البحيرات المرة إلى المارينا الجديدة، استعدادًا للاحتفالية العالمية بتوقيع عقد الاتفاق النهائى بين قناة السويس ومُلاك السفينة البنمية، اليوم، والذى من المقرر أن يشهد حضور وفد رفيع المستوى من الدبلوماسيين والسفراء وكبار رجال الدولة ووكلاء ملاحيين، بالإضافة لأعضاء اللجنة المفوضة للتفاوض من الجنسيات الأجنبية المختلفة، ومن المتوقع حضور السفير اليابانى والقنصل الهندى مراسم التوقيع.

وأعلنت مصادر ملاحية مغادرة السفينة الجانحة، برفقة قاطرتين، ويقوم بإرشادها 2 من كبار المرشدين، حتى مغادرتها المجرى الملاحى لقناة السويس.

وأعلن متحدث باسم شركة «شوى كيسن كايشا» اليابانية، مالكة الناقلة العملاقة «إيفر جيفن»، أنه تم التوصل إلى تسوية مع هيئة قناة السويس.