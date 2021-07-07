منتخب السلة يبدأ معسكره استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية

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ينطلق اليوم الأربعاء، معسكر المنتخب الوطني لرجال كرة السلة، بصالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها رواندا شهر أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تلعب مصر في المجموعة الثانية رفية منتخب تونس، وغينيا، وإفريقيا الوسطى.

وأعلن أحمد مرعي المدير الفني للمنتخب، قائمة اللاعبين المقرر دخولهم المعسكر وضمت كل من: أنس أسامة، مصطفى المكاوي، مهاب ياسر، أحمد حاتم عبد اللطيف، عمر هشام، أحمد عادل، أحمد ابو العلا، هيثم كمال، يوسف شوشة، محمد طه، إيهاب أمين، عمر طارق، عمرو الجندي، عبد الرحمن خالد، يوسف شحاتة، وليد عبد الجواد، إبراهيم هشام، عمر عزب

بالإضافة إلى تلقي مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، دعوة من المنتخب الأردني، لمشاركة المنتخب الوطني الأول رجال، في منافسات بطولة الملك عبدالله بالأردن، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية برواندا.

ومن المقرر أن تقام بطولة الملك عبدالله خلال الفترة من 25 يوليو وحتى 2 أغسطس المقبل.