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استعدادًا لعيد الأضحى.. طرح حصص إضافية من السلع والمواد الغذائية في شمال سيناء

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استعدادًا لعيد الأضحى.. طرح حصص إضافية من السلع والمواد الغذائية في شمال سيناء استعدادًا لعيد الأضحى.. طرح حصص إضافية من السلع والمواد الغذائية في شمال سيناء

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بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استعدت مديرية والتجارة الداخلية بشمال سيناء، لعيد الأضحي المبارك.

وقال علاء الدين سمري مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إن المديرية استعدت للعيد بطرح كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام العيد، إلى جانب توفير كميات كبيرة من مستلزمات العيد وطرحها في الأسواق من لحوم ودواجن وأسماك طازجة ومملحة وسكر وأرز وشاي وزيت وسمن وغيرها.

وأضاف سمري، أنه تم توفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار، بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي، بجانب تشغيل المخابز طوال أيام العيد.

وأشار سمري إلى استمرار تشغيل سوق الجملة المركزي لبيع السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق الخارجي، مع استمرار الحملات المكثفة والرقابة على الأسواق الخارجية لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين، إلى جانب الحملات المشتركة مع الصحة والطب البيطري للمرور على المجازر وأماكن الذبيح ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.

ولفت سمري إلى توفير السلع بالمجمعات التعاونية والاستهلاكية في عدد 28 جمعية على مستوي المحافظة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة 20%.

المصرى اليوم

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