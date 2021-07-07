وسط اجراءات احترازية.. انطلاق امتحان مادة النحو بأزهرية شمال سيناء

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انطلق امتحان مادة النحو للقسم العلمي بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء، في خامس أيام الأسبوع الثالث من الامتحانات، التي انطلقت يوم 19 من شهر يونيو الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، إنه يؤدي الامتحان عدد 174 طالبًا وطالبة في 7 لجان للامتحانات بالمحافظة موزعة على مدن العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ووسط سيناء.

وأشار أبوالقاسم، إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، إذ يتم تطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات والكشف الحراري على الطلاب قبل دخول اللجان.