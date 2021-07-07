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تعرف على أنشطة التربية الفنية بجامعة حلوان التشكيلية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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تعرف على أنشطة التربية الفنية بجامعة حلوان التشكيلية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تعرف على أنشطة التربية الفنية بجامعة حلوان التشكيلية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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تصدرت أنشطة كلية التربية الفنية جامعة حلوان التشكيلية معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور محمود حامد عميد الكلية، وإشراف الدكتور محمد حمدي ، أستاذ الرسم والتصوير بالكلية .

أبدي الدكتور ماجد نجم سعادته بهذه المشاركة المشرفة لكلية التربية الفنية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكداً أن جامعة حلوان تذخر بالكوادر الفنية المشرفة سواء من السادة أعضاء هيئة التدريس أوالطلاب والخريجين، حيث تعد الجامعة جامعة للفنون من الدرجة الأولى لاحتوائها على أقدم وأعرق الكليات الفنية، مشيراً إلى أهمية ورش العمل في اكساب المهارات ونقل الخبرات والارتقاء بالذوق العام، بجانب كون الفنون التشكيلية هي وسيلة للارتقاء بالمجتمع من خلال إثراء الروح والوجدان والتعبير عن مواطن الجمال والابداع.

أوضح الدكتور محمود حامد أن الكلية قامت بتنفيذ العديد من الفعاليات الخاصة بنشاط الفنون التشكيلية بالمعرض هذا العام ، مثل : اللقاءات ، وورش العمل .

حيث تم عقد لقاء مع الدكتور مصطفى الرزاز أستاذ التصميم بالكلية و الفنان التشكيلي الكبير ، تناول فيه الفنون المصرية عبر التاريخ و قضايا التحديث والهوية ، ثم عرج على مشواره الفني .

وأضاف أن المعرض احتوى أيضاً على لقاء مع الأستاذ الدكتور سرية صدقي أستاذ مناهج وطرق تدريس التربية الفنية بالكلية ، تناول فيها مفاهيم العلاج بالفن والتربية الفنية بين الأمس واليوم .

بجانب عقد عدة لقاءات مع الدكتور صلاح عناني أستاذ الرسم و التصوير بالكلية و الفنان التشكيلي ، تناول فيه تاريخ من خلال منجزاته التشكيلية والحضارية وأوضح ارتباط المصري بنهر النيل، و شيوع روح السخرية والدعاية عند المصري ، مستشهداً بنماذج من إبداعاته التشكيلية .

وأوضح الدكتور محمد حمدي أنه تم عقد ورشة عمل من إعداد وتقديم الأستاذ الدكتور كرم مسعد أستاذ أشغال المعادن بالكلية ، شرح فيها أساليب تصميم المشغولة المعدنية والمجوهرات .

هذا بالاضافة إلى عدد كبير من ورش العمل والتي قام بها خريجي و طلبة كلية التربية الفنية ، حيث قدم الطلاب:
مروة مسعود ورشة تطبيقات فنية على الأطباق الخزفية، ونانسي رجا والتي قدمت ورشة ديكوباچ، وفاطمة محمد قدمت ورشة قشرة الخشب، وفرح عمرو سلامة قدمت ورشة طباعة المونوتيب، ولبنى خفاجي قدمت ورشة خزف، ونور حسين قدمت ورشة تصوير بالألوان المائية وورشة نحت، أما علا اشرف قدمت ورشة كولاچ، ونوران كميل ورشة أشغال المعادن، وباسنت مصطفى ورشة أشغال الجلد، وعادل الأمين ورشة التصوير بألوان الأكريليك .

وأشار عميد الكلية أن عدد من فناني الكلية قدموا كذلك عدد من الورش وهم الفنان الكبير نوبي بديع رائد فن الرسم بالمقص، و الذي قدم ورشة رسم بالأوراق الملونة، والفنان محمود أسعد ، مجدد فن الخيامية و الذي قدم ورشة عن فن الخيامية .

المصرى اليوم

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