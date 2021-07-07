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موعد مباراة الأرجنتين ضد البرازيل في نهائي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الأرجنتين ضد البرازيل في نهائي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة موعد مباراة الأرجنتين ضد البرازيل في نهائي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

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انتهت المباراة الماراثونية بين الأرجنتين وكولومبيا بتأهل الأرجنتين الى النهائي بعد التعادل الايجابي بنتيجة 1-1 أحرز هدف الارجنتين اللاعب لاوتارو مارتنيز في الدقيقة السابعة من زمن المباراة بينما عادل النتيجة اللاعب لويز دياز في الدقيقة 61 في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بهذه النتيجة ومن ثم يلجأ الفريقان لركلات الترجيح والتي شهدت تألق الحارس الارجنتيني إيميليانو مارتينيز والذي قم بصد 3 ضربات كانت السبب الرئيسي لتأهل فريق الارجنتين والذي انتهت ضربات الترجيح 3-2 لصالحه.

بهذه النتيجة يلتقي منتخب الارجنتين مع منتخب البرازيل في النهائي, حيث صعدت البرازيل على حساب بيرو أمس بنتيجة 1-0 أحرز الهدف اللاعب لوكاس باكيتا احرزه في الدقيقة 35 من زمن المباراة, بينما يلتقي المهزوم وهما فريقي كولومبيا وبيرو على المركز الثالث والرابع بهدف احراو الميدالية البرونزية للبطولة.

مباراة المركز الثالث والرابع ستكون يوم السبت المقبل 10 يوليو في الساعة 2 صباحا بتوقيت القاهرة وتنقلها القنوات التالية :

- beIN Sports Max 5

- beIN Sports Max 6

بينما ستكون مباراة النهائي بين البرازيل والارجنتين يوم الأحد المقبل 11 يوليو الساعة 2 صباحا بتوقيت القاهرة وتنقلها القنوات التالية:

- beIN Sports Max 6

المصرى اليوم

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