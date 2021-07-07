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استقرت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الاربعاء، 7 يوليو 2021، عند الاسعار التي حققتها مساء الثلاثاء، وذلك بعد حالة من التذبذب مابين الصعود والهبوط على مدار امس متأثرة بسعر الذهب عالميًا، مع وجود احتمال كبير لتغيرها على مدار اليوم مرة ثانية، وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الاربعاء، 896 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 784 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 673 جنيه، والجنيه الذهب عند سعر 6270 جنيها.

بينما ارتفعت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم الاربعاء، بعدما شهدت تذبذب في نطاق ضيق أمس وانتهى بانخفاض طفيف عقب تحقيقه صعود مفاجىء في منتصف اليوم،

وارتفع الذهب، صباح اليوم، مدعوما بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في حين يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطى الفيدرالى بشأن توقعات سياسته النقدية، والمفترض اعلانه اليوم، وارتفع الذهب في المعاملات الفوري بنسبة 0.1%، لكنه أقل من سعره الذي حققه الثلاثاء والذى سجل أعلى مستوى له منذ 17 يونيو الماضى، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3%، بينما اتخفضت عوائد السندات إلى أدنى مستوى لها منذ 4 شهور .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الاربعاء، 796.32 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1،803.61 $ .

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