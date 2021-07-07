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مياه المنيا: حملات للتوعية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية البراجيل بمركز ملوي

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مياه المنيا: حملات للتوعية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية البراجيل بمركز ملوي مياه المنيا: حملات للتوعية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية البراجيل بمركز ملوي

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وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركات التابعة بتنفيذ حملات توعوية للسادة المواطنين في المحافظات التي تشهد تنفيذ المشروعات القومية للتعريف بحجم تلك المشروعات وأهميتها وانعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين، وضرورة الحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة لاستدامة الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا نظمت حملات للتوعية بأهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»بقرية البراجيل بمركز ملوى لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجارى تنفيذها وتأثيرها الصحى والبيئى.

وأضاف أن الفعاليات شملت عمل لقاءات مع المواطنين للتعريف بأهمية المبادرة وضرورة ترشيد إستخدام المياه والأستخدام الأمثل للصرف الصحى.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

المصرى اليوم

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