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تتراوح بين 19 و34 درجة.. ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

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تتراوح بين 19 و34 درجة.. ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء تتراوح بين 19 و34 درجة.. ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، طقس مرتفع الحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 19 و34 درجة، حيث سجلت العريش درجة حرارة ما بين 24 و33 درجة، ورفح ما بين 23 و32 درجة ومدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 19 و34 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوي بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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