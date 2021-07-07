أخبار عاجلة

الآلاف من قناديل البحر العملاقة تغزو سواحل روسيا -
مركز لوجيستي لـ«مرسيدس» في العين السخنة -
بعد تعرضها لفيضانات قاسية .. الصين في انتظار إعصار شديد -
برلمانية تطالب بتغليظ العقوبات لحماية البحيرات: «أمن قومي» -
إزالة 39 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية 16 ألف متر بأسوان -
خبير بيئى يحدد شروط نجاح استثمار القطاع الخاص فى المحميات الطبيعية .. تعرف عليها -
خبير : استمرار تحسن مؤشرات البورصة في النصف الثاني من العام -
"ما قصرت".. وزير الرياضة يشيد بالروح العالية للاعب الأثقال "آل سليم" -
شاهد.. الهطولات تسقط منزلًا طينيًا على مركبة بالأفلاج -
مؤشرات نجاح حج 1442هـ.. الوفيات والأوبئة والحوادث: صفر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء

Print
مصر تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، فتح معبر رفح البرى بشمال سيناء استثنائيًا لعبور العالقين من الجانبين واستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأكد مصدر مسؤول، على استمرار تواجد الأطقم الإدارية والطبية بالمعبر لتيسير إجراءات استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وعبور العالقين والحالات الإنسانية بين الجانبين، وإدخال المساعدات والمعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى توفير عدد أضافي من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين الفلسطينيين إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج اللازم.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حقيقة هدم المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة هدم المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

3 سقطات لحكم مباراة مصر والأرجنتين ساهمت في هزيمة الفراعنة

3 سقطات لحكم مباراة مصر والأرجنتين ساهمت في هزيمة الفراعنة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل