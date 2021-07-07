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الخطر قادم من بورما.. الصين ترصد بؤرة متزايدة من "كورونا"

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الخطر قادم من بورما.. الصين ترصد بؤرة متزايدة من "كورونا" الخطر قادم من بورما.. الصين ترصد بؤرة متزايدة من "كورونا"
بكين تفرض تعزيزات أمنية لمنع أي دخول غير شرعي إلى أراضيها

الخطر قادم من بورما.. الصين ترصد بؤرة متزايدة من

رصدت الصين، اليوم الأربعاء، بؤرة إصابات متزايدة من كورونا، في مدينة صغيرة عند الحدود مع بورما التي تشهد اضطرابات سياسية وانتشارًا للوباء.

وعززت قوات الأمن في إقليم يونان الصيني في جنوب غرب البلاد، تواجدها قرب الحدود؛ بهدف منع أي دخول غير شرعي إلى أراضيها.

وبعد حملة فحوصات مكثفة في مدينة رويلي الحدودية، رصدت السلطات الصحية، الأربعاء، 15 إصابة محلية، بينهم 12 بورميًّا.

وسبَق أن رصدت 3 بؤر في رويلي، وتم احتواؤها سريعًا منذ بدء انتشار الوباء، وتمكنت الصين (أول دولة ظهر فيها وباء كوفيد-19)، من السيطرة -إلى حد كبير- على المرض على أراضيها منذ ربيع 2020 وعادت الحياة إلى طبيعتها إلى حد كبير في البلاد منذ ذلك الحين.

وحققت الصين هذا النجاح بفضل استراتيجية الفحوصات والإغلاق المشدد والحجر الصحي الإلزامي لكل الوافدين من الخارج.

وأعلنت الصين، الأربعاء، عن إجمالي 57 حالة جديدة على أراضيها، وهو أعلى رقم منذ نهاية يناير الماضي؛ لكن باستثناء تلك المسجلة في رويلي؛ فإن الحالات الجديدة لا تشكل خطرًا خاصًّا لأنها عمومًا ناجمة عن مسافرين وافدين من الخارج، وسرعان ما يُفرض عليهم حجر صحي في المستشفى؛ حيث يتم عزلهم عن بقية السكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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