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سرقة مسلحة.. ما فعله هذا الرجل أذهل "اللص"

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فيديو سرقة مسلحة.. ما فعله هذا الرجل أذهل "اللص" سرقة مسلحة.. ما فعله هذا الرجل أذهل "اللص"
هل هو معتاد على ذلك.. أم السر في طعم الدجاج؟

فيديو سرقة مسلحة.. ما فعله هذا الرجل أذهل

تَخيل أنك تجلس في مطعمك المفضل، تتناول وجبة شهية، ماذا سيكون رد فعلك إذا دخل لص مسلح وطلب منك تسليم متعلقاتك الغالية؟

وتحت عنوان "يبدو أن هذا الرجل معتاد على هذا"، قالت صحيفة "هندوستان تايمز": يُظهر هذا الفيديو المرعب والغريب، مجموعةً من الزبائن يتناولون طعامهم في مطعم، وفجأة يدخل لص مسلح بمسدس ويرتدي خوذة رأس واقية، ويهدد بالسلاح كل الجالسين؛ بينما يجمع أموالهم وكل متعلقاتهم غالية الثمن.

وتضيف الصحيفة: الغريب في هذا الفيديو الذي التُقط مساء 17 يونيو الماضي؛ هو رد فعل الزبائن في المطعم؛ فقد سارع البعض بمغادرة المكان، وحاول البعض إخفاء الحقائب أو ما يحملون فيها؛ إلا هذا الزبون الذي ربما أثار دهشة واستغراب اللص نفسه؛ حيث لم يتوقف الرجل عن تناول قطع الدجاج، وهو يسلّم هاتفه للص المسلح دون كلمة؛ بينما يستمتع بما يأكل، تاركًا اللص يسرق بقية الزبائن قبل أن يغادر.

وقد أثار الفيديو وسلوك هذا الرجل تحديدًا ردودَ فعل واسعة بين مشاهديه على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب أحد المستخدمين، قائلًا: "ربما كانت هذه آخر قطعة دجاج يتناولها.. ماذا تتوقعون منه أن يفعل؟ هل يرميه من يده؟"، وقال آخر: "يبدو أن مذاق الدجاج كان رائعًا".

وقالت الصحيفة: لم يكشف صاحب الفيديو عن مكان التقاطه ولا ما حدث بعد ذلك؛ لكن الشريط التُقط في إحدى دول أمريكا الجنوبية الناطقة بالإسبانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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