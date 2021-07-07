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الآلاف من قناديل البحر العملاقة تغزو سواحل روسيا
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الأحد 25 يوليو 2021 01:31 مساءً
مركز لوجيستي لـ«مرسيدس» في العين السخنة
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الأحد 25 يوليو 2021 01:30 مساءً
بعد تعرضها لفيضانات قاسية .. الصين في انتظار إعصار شديد
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الأحد 25 يوليو 2021 01:30 مساءً
برلمانية تطالب بتغليظ العقوبات لحماية البحيرات: «أمن قومي»
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الأحد 25 يوليو 2021 01:30 مساءً
إزالة 39 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية 16 ألف متر بأسوان
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الأحد 25 يوليو 2021 01:29 مساءً
خبير بيئى يحدد شروط نجاح استثمار القطاع الخاص فى المحميات الطبيعية .. تعرف عليها
-
الأحد 25 يوليو 2021 01:29 مساءً
خبير : استمرار تحسن مؤشرات البورصة في النصف الثاني من العام
-
الأحد 25 يوليو 2021 01:29 مساءً
"ما قصرت".. وزير الرياضة يشيد بالروح العالية للاعب الأثقال "آل سليم"
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الأحد 25 يوليو 2021 01:21 مساءً
شاهد.. الهطولات تسقط منزلًا طينيًا على مركبة بالأفلاج
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الأحد 25 يوليو 2021 01:21 مساءً
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الأحد 25 يوليو 2021 01:21 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
ما خيارات مصر والسودان بعد ملء سد النهضة؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 07 يوليو 2021 09:33 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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