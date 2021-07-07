هاني الناظر: 9 نصائح ضرورية لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

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قدم الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث الأسبق، عدد من النصائح لطلاب الثانوية قبل بدء امتحاناتهم بعد أيام قليلة.

وقال الناظر، عبر حسابه الخاص على فيس بوك

١- النوم ليلة الامتحان يكون مبكرا وبما لا يقل عن ثماني ساعات.

٢- الحرص على تناول وجبة الافطار قبل التوجه للامتحان ومعها كوب من عصير الليمون المحلي بعسل النحل.

٣- ارتدي الكمامة في وسائل النقل وانت ذاهب للجنة الامتحان ولا تنزعها نهائيا إلا بعد عودتك للمنزل.

٤- احتفظ بزجاجة مياه خاصة بك لاستعمالك الشخصي ولا تتبادلها مع الاصدقاء.

٥- لا تتناول أي اطعمة أو مشروبات مكشوفة طوال تواجدك خارج المنزل.

٦-عند مقابلة زملائك لا تصافحهم ولا تحتضنهم ولا تقبلهم وحافظ على مسافة مترين بينك وبينهم.

٧- احتفظ بورق مبلل بالكحول أو بزجاجة كحول صغيرة لاستخدامها في تطهير الادوات الصحية داخل دورات المياه اذا اضطريت لاستعمالها.

٨- بعد العودة للمنزل اغسل يديك ووجهك بالماء والصابون جيدا وانصح بالاستحمام افضل.

٩- اذا كنت تستعمل كمامة قماش يجب غسلها جيدا بالماء والصابون بعد رجوعك مباشرة للمنزل واتركها تجف حتي يمكنك استعمالها في اليوم التالي.