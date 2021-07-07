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موقعة السبت المنتظرة.. الأرجنتين تلحق بالبرازيل إلى نهائي كوبا أميركا

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موقعة السبت المنتظرة.. الأرجنتين تلحق بالبرازيل إلى نهائي كوبا أميركا موقعة السبت المنتظرة.. الأرجنتين تلحق بالبرازيل إلى نهائي كوبا أميركا
مارتينيز كان نجم ركلات الترجيح بصدّه ثلاث كرات

موقعة السبت المنتظرة.. الأرجنتين تلحق بالبرازيل إلى نهائي كوبا أميركا

تأهلت الأرجنتين، فجر الأربعاء، إلى نهائي بطولة كوبا أميركا في كرة القدم، بفوزها على كولومبيا بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما 1-1 في برازيليا، لتلحق بالبرازيل في موقعة منتظرة يوم السبت على ملعب ماراكانا التاريخي في ريو دي جانيرو.

وكان حارس أرسنال الإنجليزي إيميليانو مارتينيز؛ نجم ركلات الترجيح بصدّه ثلاث كرات؛ لتبلغ الأرجنتين النهائي الخامس في آخر سبع نسخ، وسجل ليونيل ميسي ولياندرو باريديس ولاوتارو مارتينيز لتتأهل الأرجنتين.

وتقدم المهاجم لاوتارو مارتينيز بالهدف الأول للأرجنتين عقب مرور سبع دقائق مستفيداً من تمريرة ميسي.

لكن لويس دياز أدرك التعادل بعد مرور ساعة من اللعب بعد تسديدة من زاوية صعبة. ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد الوقت الأصلي.

وكانت البرازيل قد فازت 1-صفر على بيرو، في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي مساء يوم الإثنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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