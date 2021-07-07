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لجنة توطين الوظائف بنجران تُنفّذ جولات تفتيشية وتحصر 6 فرص عمل

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لجنة توطين الوظائف بنجران تُنفّذ جولات تفتيشية وتحصر 6 فرص عمل لجنة توطين الوظائف بنجران تُنفّذ جولات تفتيشية وتحصر 6 فرص عمل
نفّذتها على محلات ومنافذ بيع النظارات وذلك للتأكد من تطبيق قرار التوطين

لجنة توطين الوظائف بنجران تُنفّذ جولات تفتيشية وتحصر 6 فرص عمل

نفّذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات تفتيشية على محلات بيع النظارات بمدينة نجران ومحافظة حبونا؛ بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجنة قامت بعمل جولات ميدانية على محلات ومنافذ بيع النظارات؛ وذلك للتأكد من تطبيق قرار التوطين، وتم حصر 22 محلًّا؛ حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 25 موظفًا؛ فيما رصدت 25 من الوافدين يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات، إلى جانب حصر 6 فرص عمل جديدة للسعوديين، وتم خلال الجولات إنذار منشأتين.

وأشار الدوسري إلى أن نسبة التوطين في النشاط 50%؛ داعيًا أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف المواطنين تفاديًا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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