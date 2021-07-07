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بينها الرياض.. "الحصيني" يتوقّع ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة يبدأ غداً بـ 7 مناطق

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بينها الرياض.. "الحصيني" يتوقّع ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة يبدأ غداً بـ 7 مناطق بينها الرياض.. "الحصيني" يتوقّع ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة يبدأ غداً بـ 7 مناطق
من "3" إلى "4" درجات مئوية..  أمطار من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات اليوم

بينها الرياض..

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطارٍ من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد، اليوم الأربعاء، على أجزاءٍ من مرتفعات: الباحة وعسير وجازان؛ تمتد للربع الخالي وعُمان واليمن وجنوب الإمارات.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع من غد الخميس، ارتفاعاً في الحرارة من "3" لـ "4" درجات مئوية على الشرقية والرياض والقصيم والمدينة وحائل والشمالية والجوف.

كان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الباحة، مكة المكرّمة، نجران، عسير، جيزان)، فيما يكون الطقس حاراً ومستقراً على باقي مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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