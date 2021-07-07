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حلم أم حقيقة.. طرق لتخفيض الوزن دون حمية أو تمارين رياضية

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حلم أم حقيقة.. طرق لتخفيض الوزن دون حمية أو تمارين رياضية حلم أم حقيقة.. طرق لتخفيض الوزن دون حمية أو تمارين رياضية
أهمها الحصول على قسط كافٍ من النوم لرفع مستوى هرمون كبح الشهية

حلم أم حقيقة.. طرق لتخفيض الوزن دون حمية أو تمارين رياضية

كشفت أخصائية تغذية روسية، عن إمكانية تخلص الشخص من الوزن الزائد إذا كان دائمًا "ينتهك" الحمية التي يتبعها، والتمارين الرياضية لا تناسبه.

وقالت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا: "لتخفيض الوزن يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم؛ لأن قلة النوم الدائمة، تخفض مستوى هرمون اللبتين الذي يكبح الشهية. ومقابل هذا يرتفع مستوى هرمونات تزيد من الشعور بالجوع، مثل الغريلين والكورتيزول، كما أن هرمون الكورتيزول يسبب الإفراط في تناول الطعام، وزيادة تراكم في منطقة البطن".

ووفقًا للأخصائية الروسية، يجب إضافة الألياف الغذائية إلى النظام الغذائي؛ لأنها تنظم مستوى السكر والكوليسترول في الدم، وتؤثر إيجابيًّا في الأمعاء، وتخفف الشعور بالجوع؛ أي "يجب تناول 20- 40 غرامًا من الألياف الغذائية يوميًّا؛ لذلك يجب تناول البقول وخبز الحبوب الكاملة والفواكه المجففة والمكسرات والخضار".

وتابعت، وفق " اليوم": "من المهم أن يحتوي النظام الغذائي على كمية كافية من البروتين 1.2- 1.5 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. وهذا يشمل منتجات الألبان واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية الأخرى والبيض وكذلك البروتين النباتي: المكسرات والبقول وفول الصويا؛ لأن الجسم يحتاج إلى وقت طويل لهضم البروتينات؛ مما يجعل الإنسان لا يشعر بالجوع فترة طويلة. كما أن الجسم ينفق سعرات حرارية لامتصاص البروتين أكثر مما ينفقه على الكربوهيدرات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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