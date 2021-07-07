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"آل الشيخ": السعودية تمد يد المساعدة لكافة الشعوب دون النظر لدين أو عرق
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الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:25 مساءً
"منظم المياه" توضح: 5 ضوابط لتصعيد شكاوى المستهلكين إلكترونياً
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الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:25 مساءً
انطلاق مهرجان "خيرات الباحة".. وتنوع فقراته يجذب السياح
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الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:25 مساءً
مصر.. طبيب الأسنان قتل زوجته وهي على سجادة الصلاة
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الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:25 مساءً
"سكني": 59 ألف أسرة استفادت من "الجاهزة" و"تحت الإنشاء" خلال النصف الأول 2021
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الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:25 مساءً
"النهضة" يدعو إلى حوار وطني لإخراج تونس من الأزمة
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الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:25 مساءً
بايدن والكاظمي يوقعان اتفاقا لإنهاء المهام القتالية الأمريكية في العراق نهاية العام الحالي
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الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:20 مساءً
وزير التنمية المحلية ورئيس «مصر الخير» يبحثان دعم القرى الأكثر احتياجًا
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الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:19 مساءً
محافظ المنيا يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى مغاغة
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الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:18 مساءً
مسؤولو «الإسكان» يتابعون سير العمل بمشروعات تطوير المحاور والطرق بالقاهرة الجديدة
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الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:18 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
نفاد الأدوية الأساسية من السوق اللبنانية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 07 يوليو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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