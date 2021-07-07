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عاير جاره بعدم الإنجاب فاستدرج نجله وألقاه حيًا بترعة عميقة.. حبس فلاح بالبحيرة

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عاير جاره بعدم الإنجاب فاستدرج نجله وألقاه حيًا بترعة عميقة.. حبس فلاح بالبحيرة عاير جاره بعدم الإنجاب فاستدرج نجله وألقاه حيًا بترعة عميقة.. حبس فلاح بالبحيرة

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توصلت مباحث مركز المحمودية إلى كشف سر العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات غارقًا في مياه ترعة المحمودية في نطاق محافظة البحيرة، وتبين قيام جار أسرة الطفل بإستدراجه وإلقائه حيًا في مياه ترعة المحمودية للإنتقام من والده الذي يعايره بشكل مستمر لعدم قدرته على الانجاب.

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارًا من مركز شرطة المحمودية بإبلاغ أهالى قرية حمد منيسى التابعة للمركز بالعثور على جثة الطفل «محمد .م .ع» البالغ من العمر ٤ سنوات طافية فوق مياه ترعة المحمودية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحمودية المركزي، وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

اشتبه والد الطفل في وجود شبهة جنائية في وفاة نجله المذكور، وأمر اللواء محمد شعراوي، مدير المباحث الجنائية في محافظة البحيرة، بتشكيل فريق بحث يضم ضباط مباحث امركز لمحمودية لكشف وجود شبهة جنائية من عدمه خلف الوفاة.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى وجود خلافات بين والد المجنى عليه وجاره بسبب معايرة والد الطفل القتيل لجاره المذكور لعدم انجابه، وتم ضبط المتهم بعد استئذان النيابة العامة، وبمواجهته اعترف باستدراجه للطفل وإلقائه حيًا في مياه ترعه المحمودية.

تولت نيابة المحمودية برئاسة المستشار سامح راجح، مدير نيابة المحمودية، التحقيقات مع المتهم والذى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

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