ارتفاع درجة الحرارة لـ43 .. واستمرار الطقس السيئ غدًا (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر درجات الحرارة فى الإرتفاع اليوم وغدًا فى جنوب مصر، وتستمر درجات الحرارة مرتفعة حتى بدايات الأسبوع المقبل، حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، ويرفع ارتفاع درجات الرطوبة النسبية من الشعور بارتفاع درجة الحرارة في مصر، وترتفع درجات الحرارة المتوقعة غدًا عن درجات الحرارة خلال حالة الطقس اليوم.

ويسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، ويكون الطقس شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد وجنوب سيناء، بينما يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وفق تقرير حالة الطقس اليوم.

تكون درجة الحرارة الأعلي للعظمي في مصر اليوم 43 درجة في مدن أسوان والأقصر وأبوسمبل وإدفو في جنوب الصعيد، بينما تكون درجة الحرارة العظمي الأقل فى مصر اليوم 29 درجة في مطروح.

ويتوقع أن يكون الطقس معتدل رطب خلال الليل على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، وتنشط الرياح ليلاً بما يقلل من الاحساس بارتفاع تلرطوبة النسبية على السواحل الغربية والقاهرة.

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة واتجاه الرياح من شمالي غربي إلى شمالي شرقي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، ويكون حالة البحر الأحمر معتدل كذلك والموج من متر ونصف لمترين وربع وتكون الرياح شمالية غربية.

تتكون الشبورة المائية في الصباح على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتكون الرياح نشطة على القاهرة الكبري وجنوب سيناء والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مصر

تكون درجة الحرارة في القاهرة المتوقعة اليوم 36 للعظمى و24 للصغرى، ودرجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 38 درجة بسبب الرطوبة النسبية، ويتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمي في الإسكندرية 30 درجة والصغري 24 درجة والمحسوسة إلى 33 درجة.

تكون أعلي درجة حرارة للعظمي في مصر اليوم 43 درجة في الأقصر وأبوسمبل وأسوان وإدفو، وتصل درجة الحرارة المحسوسة بتلك المناطق إلى 45 درجة، وتكون الصغري 27 درجة في الأقصر، و28 درجة في إدفو وأسوان، بينما تكون 29 درجة في أبوسمبل.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في السويس 36-25، طنطا 34-24، الزقازيق 36-24، دمنهور 33-24، المنصورة 35-24، شبين الكوم 35-24، الاسماعيلية 36-23، بلطيم 30-24، سيوة 39-22، السلوم 31-22، دمياط 31-24، بورسعيد 32-24، رفح 32-23 درجة.

وتكون درجة الحرارة في سوهاج 39-26، أسيوط 38-24، الفيوم 37-24، شلاتين 37-27، الوادي الجديد 42-27، حلايب 35-29، قنا 40-26، شرم الشيخ 38-28، بني سويف 37-25، الغردقة 37-27، المنيا 37-24، الطور 35-25، العريش 33-24.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن تكون درجات الحرارة المحسوسة في الأماكن مرتفعة الحرارة إلى جانب أسوان وإدفو وأبوسمبل والأقصر كما يلي: الوادي الجديد 44 درجة، قنا 42 درجة، شرم الشيخ والغردقة وشلاتين وسيوة ونويبع 41 درجة، ورأس سدر ومرسي علم وأسيوط وسوهاج وأبورماد 40 درجة.

اقرأ أيضًا:

تقرير حالة الطقس أمس فى القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات