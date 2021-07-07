مصرع أم ونجلها فى حادث تصادم بالطريق الزراعي فى البحيرة

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لقيت أم ونجلها الشاب مصرعهما نتيجة حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل و«تروسيكل» على الطريق الزراعي السريع في نطاق محافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوحمص، باصطدام سيارة نقل ثقيل بـ«تروسكيل» على طريق «القاهرة-الإسكندرية» الزراعي السريع، عند دوران قرية القناوية في نطاق مركز أبوحمص.

أسفر الحادث عن وفاة «حليمة .ع» 65 سنة، ونجلها «محمد .ر» 30 سنة، وكلاهما يقيما في قرية كوم صوان التابعة لمركز أبوحمص في محافظة البحيرة.

تم نقل المتوفين إلى مستشفي أبوحمص المركزي وإيداعهما في ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضرًا بالواقعة.