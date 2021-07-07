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المكسيك تسجّل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا و269 حالة وفاة

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المكسيك تسجّل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا و269 حالة وفاة المكسيك تسجّل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا و269 حالة وفاة
خلال الساعات الـ 24 الماضية.. أكثر من 1200 حالة جديدة بكوريا الجنوبية

المكسيك تسجّل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا و269 حالة وفاة

واس - مكسيكو سيتي - سيئول

سجّلت السلطات الصحية المكسيكية، أمس، أكبر قفزة يومية في إصابات منذ أواخر فبراير، في مؤشرٍ على تزايد انتشار الوباء مع تباطؤ عمليات التطعيم للوقاية من الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة رصد 7989 إصابة جديدة مؤكّدة بمرض كوفيد-19؛ فضلاً عن 269 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و549862 والوفيات إلى 233958.

وترجّح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بشكل كبير، وذكرت بيانات منفصلة نُشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم الرسمي.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ بداية العام الجاري.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، اليوم، أنه تمّ تسجيل أكثر من 1200 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهو ثاني أعلى معدل منذ بدء تفشي الفيروس في كوريا الجنوبية.

وكان أعلى معدل إصابات سجّلته البلاد هو 1240 إصابة في 25 ديسمبر الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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