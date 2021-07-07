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"الأرصاد": غيوم وسحب ركامية رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة ومكة ونجران وعسير وجيزان

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"الأرصاد": غيوم وسحب ركامية رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة ومكة ونجران وعسير وجيزان "الأرصاد": غيوم وسحب ركامية رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة ومكة ونجران وعسير وجيزان
طقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق (الباحة، مكة المكرّمة، نجران، عسير، جيزان)، فيما يكون الطقس حاراً ومستقراً على باقي مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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