أخبار عاجلة

جهاز مدينة العبور ينفذ حملة جديدة لإزالة الإشغالات ويكثف أعمال تطوير الطرق بالمدينة -
أول فيديو بعد مقتل عارضة الأزياء تارة فارس في بغداد (شاهد) -
علاء عابد يطالب وزير الزراعة بالتحرك الفوري لتحديث أسطول الصيد -
محافظ المنيا يتفقد سير امتحان التاريخ لـ«الثانوية العامة» -
«قلب أمي عليَّ حجر».. أمهات يحملن السوط وأبناء قتلى (تقرير بالفيديو) -
الصورة الأخيرة.. شاهد فيديو يوثق لحظة سقوط فتاة من أعلى عقار بسبب «سيلفي» -
«وهدان»: قانون الاستزراع السمكي تاخر كثيرا ولابد من إعادة النظر في رسوم تراخيص الصيد -
أولمبياد طوكيو 2020.. لاعبو السلاح يواصلون الاخفاقات وخروج جديد -
"تعليم الطائف" تستقبل المقررات الدراسية استعدادًا للعام الجديد -
إصابات كورونا في ماليزيا تتجاوز حاجز المليون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مشاهدة مباراة إنجلترا والدنمارك .. بث مباشر في نصف نهائي يورو 2020

Print
مشاهدة مباراة إنجلترا والدنمارك .. بث مباشر في نصف نهائي يورو 2020 مشاهدة مباراة إنجلترا والدنمارك .. بث مباشر في نصف نهائي يورو 2020

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلتقى في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ويمبلى، منتخب إنجلترا مع الدنمارك، في نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020». وتأهلت إنجلترا إلى نصف النهائى بعد تغلبها على أوكرانيا في دور الثمانية برباعية نظيفة، ويستعين منتخب «الأسود الثلاثة» بملعب ويمبلى لتحقيق حلم جماهيره بحصد لقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) للمرة الأولى في تاريخه، ويحتاج فريق المدرب جاريث ساوثجيت للحفاظ على تركيزه في مباراتين للفوز بثانى لقب كبير لإنجلترا بعد التتويج بكأس العالم عام 1966.

ومع السماح بتواجد 60 ألف متفرج في المدرجات لحضور مباراتى المربع الذهبى والمباراة النهائية، سيحظى الإنجليزى بدعم الجماهير في قبل النهائى ونهائى محتمل.

وتستعيد إنجلترا في مباراة اليوم خدمات لاعب خط الوسط بوكايو ساكا، بعد تماثله للشفاء من الإصابة في الكاحل التي تعرض لها في التدريبات وأبعدته عن مواجهة أوكرانيا الماضية، وينوى الجهاز الفنى عدم البدء باللاعب في التشكيل الأساسى، خاصة أنه انتظم في التدريبات الجماعية منذ يومين فقط.

من جانبه قال هارى كين، مهاجم المنتخب الإنجليزى: «لقد كانت بطولة رائعة حتى الآن. لكن خلاصة القول هي أن لدينا رؤية للمكان الذي نريد أن نكون فيه، وينبغى أن نفوز بالبطولات الكبرى».

وأضاف: «نحن على المسار الصحيح، ولكن لدينا مباراة صعبة للغاية قادمة. لدينا مشجعونا هناك أيضًا، سيكون لدينا 60 ألف شخص في الملعب، ونريد أن نجعلهم فخورين بنا، وأن نجعل أصدقاءنا وأسرنا فخورين بنا».

ومن المتوقع أن تخوض إنجلترا المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد، خط الدفاع: هارى ماجواير- جون ستونز- كايل ووكر، خط الوسط: لوك شاو- كالفين فيليبس- ديكلان ريس- كيفن تريبيير، خط الهجوم: رحيم ستيرلينج- هارى كين- ماركوس راشفورد.

ولدى الدنمارك ذكريات جميلة في ويمبلى، الذي شهد انتصاره 1-0 على إنجلترا ببطولة دورى الأمم الأوروبية، في آخر مواجهة جرت بين المنتخبين الخريف الماضى.

ومن المتوقع أن يعتمد كاسبر هيولماند، المدير الفنى للمنتخب الدنماركى، على تشكيل مكون من: في حراسة المرمى: كاسبر شمايكل، خط الدفاع: يانيك فيسترجارد- سيمون كيير- أندرياس كريستنسين، خط الوسط: يواكيم مايهلى- توماس ديلانى- بيير إيميل هويبيرج- ينس ستريج، خط الهجوم: ميكيل دامسجارد- كاسبر دولبيرج- مارتين برايثوايت.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

تعليق ناري من ميدو على خسارة المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين

رسالة طوكيو .. تعرف على تفاصيل استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة الأرجنتين

رسالة طوكيو .. تعرف على تفاصيل استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة الأرجنتين

المنتخب الأولمبي يستعد لمواجهة الأرجنتين ..صور

المنتخب الأولمبي يستعد لمواجهة الأرجنتين ..صور

محمود أبو الدهب: المنتخب قادر على التأهل إلى دور الـ8 في أولمبياد طوكيو

محمود أبو الدهب: المنتخب قادر على التأهل إلى دور الـ8 في أولمبياد طوكيو