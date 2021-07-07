جالاتا سراي يقدما عرضا جديدا ضخما لضم أليو ديانج «دبابة الأهلي» في الصيف

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رصدت إدارة نادي جالاتا سراي التركي 4 ملايين يورو، بما يوازي 75 مليون جنيه، لشراء المالي الدولي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي 2021. ووفقا لموقع صحيفة «تاكفم» التركية أن نادي جالاتا سراي، بالرغم من ارتباطه بمباراة هامة أمام فريق أيندهوفن الهولندي في تصفيات الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، فإنه يبحث التعاقد مع لاعب في خط الوسط «مركز 6» من أجل سد النقص العددي في ذلك المركز.

وأكدت الصحيفة أن نادي جالاتا سراي التركي، يواجه أزمة كبيرة في خط الوسط ويسعى لحلها في أقرب وقت خلال الميركاتو الصيفي، مشيرة إلى أنه تقدم بعرض إلى إدارة النادي الأهلي المصري من أجل الحصول على خدمات اللاعب المالي الدولي أليو ديانج، مقابل 4 ملايين يورو ما يوازي 75 مليون جنيها.