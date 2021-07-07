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تونس تتقدم رسميا بمشروع قرار لمجلس الأمن بخصوص سد النهضة (نص القرار)

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تونس تتقدم رسميا بمشروع قرار لمجلس الأمن بخصوص سد النهضة (نص القرار) تونس تتقدم رسميا بمشروع قرار لمجلس الأمن بخصوص سد النهضة (نص القرار)

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قدمت دولة تونس العضو الحالي في مجلس الأمن، مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن الملء الثاني لخزان سد النهضة، وينصّ مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطلب من كلا من « وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلا من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته». وذلك وفقا لوكالة فرانس برس.

ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن «تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ«.

كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار «الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر»، ويحضّ في الوقت نفسه «إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة«.

وتهدّد الخطوة الإثيوبية بتأجيج التوتر بين الدول الثلاث، في حين طلبت تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن عقد اجتماع علني طارئ للمجلس يوم الخميس لبحث هذه المسألة.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية فمن المتوقّع أن تحضر مصر والسودان في الاجتماع على المستوى الوزاري. وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.

وحتّى هذه الساعة لم يحدّد مجلس الأمن موعداً للتصويت على مشروع القرار التونسي، علماً بأنّ دبلوماسيين استبعدوا طرحه على التصويت خلال جلسة الخميس.

ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرمائية في إفريقيا نهر النيل الأزرق بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاواط وفي مارس 2015، وقّعت مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ الهدف منه تجاوز الخلافات.

ورغم حض مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السدّ حتى التوصّل إلى اتّفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليارات متر مكعب، مشيرة إلى أنّ هذه المرحلة تسمح باختبار أول مضخّتين في السدّ ومنذ أيام أبلغت جولتي المصب على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من ملء السد.

كان الرئيس عبدالفتاح حذّر في نهاية مارس من المساس بمياه مصر، قائلاً بلهجة حازمة «نحن لا نهدّد أحداً ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيّلها أحد».

المصرى اليوم

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