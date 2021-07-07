«زي النهارده» وفاة الرئيس اللبنانى إلياس الهراوى 7 يوليو 2006

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كان إلياس الهراوى الرئيس العاشر للبنان خلفاً للرئيس رينيه معوض، وقد شغل منصبه الرئاسى في الفترة من 24 نوفمبر 1989 إلى 24 نوفمبر 1998، وتقول سيرة «الهراوى» إنه مولود في الرابع من سبتمبر 1926 في قضاء زحلة، بمحافظة البقاع بلبنان،وقد شهدت بداية عهده نهاية الحرب الأهلية، ومددت ولايته بثلاث سنوات،إذ أقر المجلس النيابى قانون التعديل الدستورى بتمديد ولايته في أكتوبر عام 1995 بأكثرية 110 أصوات، ومعارضة 11 نائباً، وغياب سبعة، فأصبحت مدة ولايته تسع سنوات، وكان «الهراوى» قد انتخب في 1972نائبًا بالبرلمان، أما عن مسيرته التعليمية والسياسية فتقول إنه حصل على شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة القديس يوسف،ودخل إلى معترك السياسةمن باب التعاونيات الزراعية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في البقاع، حيث ترأس مجلس إدارة تعاونيات مزارعى الشمندر واتحاد التعاونيات الزراعية في البقاع في 1959 وأصبح نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة فيها في 1963، وانتخب عضوًا في مجلس بلدية زحلة، وترشح للانتخابات النيابية للمرة الأولى في دورة عام 1968 عن دائرة زحلة، ولم ينجح في الوصول إلى المجلس النيابى إلا في دورة 1972، وظل نائبًا حتى انتخابه رئيسًا للجمهورية، وفى 25 أكتوبر 1980عين وزيرًا للأشغال العامة والنقل، وذلك في حكومة الرئيس شفيق الوزان، بعهد الرئيس إلياس سركيس، وكان «الهراوى» قد شهد الكثير من الأحداث التي مرت بلبنان خلال الحرب الأهلية، وقام خلالها باتصالات بالمسؤولين عن الحرب ذللت العديد من العقبات، كوقف إطلاق النار في زحلة،كما حضر توقيع الاتفاق الثلاثى في 28 ديسمبر 1985 فى سوريا لإنهاء الحرب اللبنانيةوبدء مرحلة جديدة له، إضافة إلى المشاركة في مؤتمرى جنيف ولوزان خلال عامى 1983و1984 وكان أحد الموقعين على اتفاق الطائف باعتباره عضو مجلس النواب، ثم ترشح في أول انتخابات للرئاسة بمواجهة رينيه معوض وجورج سعادة، وحصل في هذه الانتخابات على 5 أصوات مقابل 34 صوتاً لرينيه معوض، و16 صوتاً لجورج سعادة، إلا أن «معوض» اُغتيل، بعد 17 يوماً من انتخابه رئيساً، فأجريت انتخابات انتخب خلالها «الهراوى» رئيساً للجمهورية بعد حصوله على 47 صوتًا مقابل 5 أوراق بيضاء إلى أن توفى«زي النهارده» فى7يوليو 2006.