«زي النهارده» وفاة النجمة فيفيان لى بطلة «ذهب مع الريح» 7 يوليو 1967

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اسمها الأصلى فيفيان مارى هارتلى، واسم شهرتها فيفيان لى، وهى نجمة من نجمات هوليوود التاريخيات، وهى مولودة في 5 نوفمبر1913 في الهند لأب يعمل في مجال المحاسبة، وكان في الوقت ذاته محباً للمسرح، وأدى أدواراً صغيرة في بعض العروض، وعندما بلغت «فيفيان» السابعة أرسلها إلى دير الراهبات في لندن لتتلقى تعليمها هناك وفى الدير برزت موهبتها في التمثيل،وفى 1932 التحقت بالكلية الملكية للدراما إلا أن زواجها بالمحامى لى هولمان وهى في التاسعة عشرة، ثم إنجابها ابنتها «سوزان»جعلها تترك الكلية وتتفرغ لبيتها وابنتها،لكنها عادت مجدداً إلى الكلية عام 1934وقامت بالتمثيل رغم ممانعة زوجها، وكان نجمها قد بدأ في الصعود في 1939 عندما قامت بتمثيل دورها الخالد في فيلم «ذهب مع الريح» أمام كلارك جيبل، وكان عمرها 26 سنة، ورغم الأفلام الجيدة التي قدمتها لاحقاً منها «عربة اسمها اللذة» أمام مارلون براندو،إلاأن مجدها ظل مرتبطاً بدورها في فيلم «ذهب مع الريح» وكانت قد نشبت علاقة حب عارمة بينها وبين النجم لورانس أولفييه، وتزوجته بعد أن انفصلت عن زوجها الأول، رغم زواجه من أخرى، وعاشت معه وبعد عشر سنوات زواجاً أصيبت بأعراض مرض نفسى فكانت تبكى فجأة بكاء متواصلاً دون سبب، وقيل إنها أصيبت بالشيزوفرينياحيث الانتقال من حالة الاكتئاب الشديد إلى الابتهاج الشديد دون مقدمات وبعد 20 سنة زواجاً من أولفييه وقع الطلاق وقد توفيت فيفيان «زي النهارده» فى7 يوليو 1967، وكانت قد حصلت على جائزة الأوسكار مرتين إحداهما عن دورها في فيلم «ذهب مع الريح