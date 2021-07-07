أخبار عاجلة

جهاز مدينة العبور ينفذ حملة جديدة لإزالة الإشغالات ويكثف أعمال تطوير الطرق بالمدينة -
أول فيديو بعد مقتل عارضة الأزياء تارة فارس في بغداد (شاهد) -
علاء عابد يطالب وزير الزراعة بالتحرك الفوري لتحديث أسطول الصيد -
محافظ المنيا يتفقد سير امتحان التاريخ لـ«الثانوية العامة» -
«قلب أمي عليَّ حجر».. أمهات يحملن السوط وأبناء قتلى (تقرير بالفيديو) -
الصورة الأخيرة.. شاهد فيديو يوثق لحظة سقوط فتاة من أعلى عقار بسبب «سيلفي» -
«وهدان»: قانون الاستزراع السمكي تاخر كثيرا ولابد من إعادة النظر في رسوم تراخيص الصيد -
أولمبياد طوكيو 2020.. لاعبو السلاح يواصلون الاخفاقات وخروج جديد -
"تعليم الطائف" تستقبل المقررات الدراسية استعدادًا للعام الجديد -
إصابات كورونا في ماليزيا تتجاوز حاجز المليون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«زي النهارده» وفاة طلال بن عبدالله الملك الثانى للأردن يوليو 1972

Print
«زي النهارده» وفاة طلال بن عبدالله الملك الثانى للأردن يوليو 1972 «زي النهارده» وفاة طلال بن عبدالله الملك الثانى للأردن يوليو 1972

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلال بن عبدالله هو ملك المملكة الأردنية الهاشمية الثانى، وقد جاء خلفا للملك عبدالله بن الحسين الذي اغتيل في القدس، خلفه ابنه الحسين بن طلال، وقد بقى الملك طلال في منصبه هذا في الفترة ما بين 20 يوليو 1951 و11 أغسطس عام 1952 وقد تنحى عن العرش لأسباب صحية، وجاء خلفا له الملك الحسين بن طلال ولكنه لم يتسلم الحكم مباشرة، لأنه لم يكن قد بلغ الـ 18 من عمره،والملك طلال من مواليد 26 فبراير 1909 في مكة وتوفى «زي النهارده»فى 7 يوليو1972 وكان متزوجا من الملكة زين الشرف التي رزق منها بنجله (الملك حسين) والأميرتان أسماء وبسمة والأمراء الحسن ومحمد ومحسن، درس الملك طلال في أكاديمية سان هيرست العسكرية الملكية وتخرج فيها عام 1939 تولى العرش بعد اغتيال والده الملك عبدالله في القدس في عملية نجا منها ابنه الأكبر الأمير الحسين بأعجوبة، وعمل خلال فترة حكمه على تلطيف العلاقات المحتقنةمع .انتهت ولايته عندما أجبره البرلمان الأردنى على التنحى عن العرش لأسباب صحية، وقضى بقية حياته في إسطنبول. نشرت مذكراته في مجلة روز اليوسف عام 1965 وبعد وفاته بكتاب عام 197. ومن إنجازات الملك طلال أنه أقر الدستور الأردنى وطوّر الحياةالسياسية في الأردن ومنذ أن اعتلى العرش وهو يتطلع إلى ترسيخ وتجذير نهج ومبادئ الثورة العربية الكبرى التي قادها الحسين بن على من أجل وحدة العرب فاهتم بإجراء الإصلاحات الدستورية وجعل مسؤولة أمام مجلس النواب الذي أصبح يملك سلطة منح الثقة أو حجبها عن أي حكومة بموجب أحكام المادة 54 من الدستور، الأمر الذي رفع من مستوى الحياة البرلمانية كما أن الدستور يعد أول دستور ينص على إعلان ارتباط الأردن عضويا بالأمة العربية وفى عهده اتخذ الأردن قرارا يقضى بجعل التعليم إلزاميا ومجانيا، كما صدر في عهده قانون خط السكك الحديديةالذى ينص على اعتبار هذا الخط وقفًا إسلاميًا وقد نشأ الملك طلال في كنف والده الملك عبدالله بن الحسين وكنف جده شريف مكة الحسين بن على، مفجرالثورة العربية ،وكان متأثرا بالروح العسكرية لوالده الذي كان أحد قادة ثورة العرب الأحرار وكان بعد أن تخرج في كلية ساند هيرست العسكرية في بريطانيا عام 1929 قد رافق جده الحسين بن على الذي كان منفيا في قبرص بعد أن تصدى للمشاريع الاستعمارية التي استهدفت تقسيم البلاد العربية، والتحق بالجيش العربى الأردنى ووصل إلى رتبة مقدم عام 1934 وفى عام 1942 التحق بكتيبة المشاة الثانية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حقيقة هدم المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة هدم المتحف المصري بالتحرير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

3 سقطات لحكم مباراة مصر والأرجنتين ساهمت في هزيمة الفراعنة

3 سقطات لحكم مباراة مصر والأرجنتين ساهمت في هزيمة الفراعنة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

القوى العاملة : تحصيل 96 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بجدة

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل

هزيمة منتخب مصر الأوليمبي يخسر من الأرجنتين.. وفرصة وحيدة للتأهل