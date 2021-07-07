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بجوارها طفلتها.. العثور علي جثة سيدة داخل شقتها في الغردقة

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بجوارها طفلتها.. العثور علي جثة سيدة داخل شقتها في الغردقة بجوارها طفلتها.. العثور علي جثة سيدة داخل شقتها في الغردقة

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كشفت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر غموض العثور على جثة سيدة داخل مسكنها، وبجوارها طفلتها البالغة من العمر ٣ سنوات على قيد الحياة، حيث تبين أن جيرانها اكتشفوا وفاتها وقاموا بابلاغ الشرطة.
تلقي اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر بلاغا يفيد بعثور الأهالي، على جثة سيدة تدعي إيمان عزت محمد مواليد ٨٦ من الفيوم، غائبة منذ ٣ أيام، وأن رائحة كريهة تخرج من الشقة المجاورة للجيران، وقام الأهالي بكسر باب الشقة، وفوجئوا بجارتهم متوفية، وملقاه على السرير، وبجوارها ابنتها الطفلة.
وأبلغ الجيران الشرطة التي انتقلت محل البلاغ، وتم استدعاء مفتش الصحة، حيت تأكد عدم وجود شبة جنائية، وأن الوفاة طبيعية. قررت النيابة التصريح بدفن الجثة.

المصرى اليوم

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