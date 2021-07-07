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هدد إكرامي الشحات حارس منتخب مصر، والنادي الأهلي الأسبق، رمضان صبحي، لاعب بيراميدز والمنتخب الأولمبي، بالذبح حال انضمامه لصفوف فريق الزمالك.

وقال إكرامي، إنه يرفض تماما فكرة رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك: لو قام بذلك سأذبحه لأنه يعتبر نجله، ولم أتدخل في رحيل رمضان إلى بيراميدز، ولكن حال رحيله إلى الزمالك سأتدخل لإيقاف هذه الصفقة.

وأضاف: أنه يرفض الحديث عن احتفال رمضان صبحي بهدف تعادل فريقه، مؤكدا أن المقارنة مرفوضة بين موقف رمضان وموقف علاء ميهوب نجم الأهلي الأسبق حين رحل إلى الأولمبي وسجل في مرمى الفريق الأحمر.