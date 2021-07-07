الغندور يرد على القيعي والمنيسي: «مفلسين وعايزين يسترزقوا»

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رد الإعلامي خالد الغندور نجم النادي الزمالك السابق، على هجوم المهندس عدلي القيعي، والناقد الرياضي إبراهيم المنيسي، عليه في أحد البرامج التلفزيونية.

وكان عدلي القيعي، وإبراهيم المنيسي، هاجم خالد الغندور، بسبب اتهام الأخير لعماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بتفويت المباريات للأهلي، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة بأنه يتمنى فوز الفريق الأحمر ببطولة الدوري.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«ناس كثير بتبعتلي عناوين برامج ومقاطع لبرامج على التلفزيون وعلى اليوتيوب وافلام بتتعمل مخصوص عني وبرامج كل محتواها عن خالد الغندور قال ايه واتكلم عن ايه ومنهم ناس كثير بتغير المحتوي طبعا واهم حاجة العنوان يكون اسم الغندور منور فيه».

وأضاف :«علي العموم انا باصص فوق ومش باصص تحت رجلي وفكري اعلي من كل دول وعارف انهم مفلسين وعايزين يسترزقوا من وجود اسمي عندهم، وفي الاخر انا اسمي خالد الغندور كابتن الزمالك والمقدم اللي حارق ناس كثير».