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ياسر إدريس: محاولات حل أزمة منتخب للكرة الشاطئية باءت بالفشل

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ياسر إدريس: محاولات حل أزمة منتخب مصر للكرة الشاطئية باءت بالفشل ياسر إدريس: محاولات حل أزمة منتخب للكرة الشاطئية باءت بالفشل

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قال ياسر إدريس، عضو اللجنة الأولمبية، إن كل الفرق المشاركة في الأولمبياد مستعدة لتشريف ورفع اسمها عاليا.

وأضاف ياسر إدريس خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«كل الفرق جاهزة وجميع اللاعبين مستعدين لتمثيل مصر بالشكل الأمثل ورفع اسم البلاد عاليا».

وتابع: «حققنا في البطولة الماضية العديد من الميداليات وسنعمل على حصد عددا أكبر من النسخة الماضية، بالطبع لا استطيع الجزم أو الوعد بتحقيق بطولات كثيرة ولكننا سنبذل أقصى ما نستطيع من أجل ذلك».

وبسؤاله، من سيحمل علم مصر في حفل الافتتاح، أجاب:«من سبق له تحقيق ميدالية أولمبية، أو لاعب ذات تاريخ كبير وعريق».

وأتم: «للأسف محاولات حل أزمة منتخب مصر للكرة الشاطئية باءت بالفشل، وكنا نتمنى تواجد منتخبي الشاطئية للرجال والسيدات بالبطولة».

المصرى اليوم

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