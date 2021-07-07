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83 ألف زائر في سادس يام معرض القاهرة الدولي للكتاب

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83 ألف زائر في سادس يام معرض القاهرة الدولي للكتاب 83 ألف زائر في سادس يام معرض القاهرة الدولي للكتاب

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شهد اليوم السادس من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التي تقام تحت عنوان «في القراءة حياة» زيارة ٨٣ الف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التي اقرتها الدولة المصرية للوقاية من اخطار .. صرح بذلك الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب مؤكد أن الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار جاء بعد تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى ٧٠% مما يعطى توقعات بالاقبال الجماهيرى خلال المدة المتبقية خاصة في عطلة نهاية الاسبوع.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان «في القراءة حياة» وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانةالدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التي يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D .

المصرى اليوم

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