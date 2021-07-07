جماهير الأهلي: «خناقة» بين على معلول وأيمن أشرف داخل مران الفريق.. صور

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

على معلول، وأيمن أشرف، لاعبي النادي الأهلي، ظهرا خلال مران الفريق، أمس، في وصلة هزار عنيفة، خاصة بعدما أمسك كل منهما قميص الأهلي، والتقطتهما عدسات الكاميرات خلال مشهد هزار، فسره بعض الجماهير المشاركة على الصور التي نشرت على موقع النادي الأهلي الرسمي فيسبوك، بأنها «خناقة». وعلقت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على هذه الصور، وقالت: «أيمن أشرف وعلي معلول.. يلا يا أهلي».

وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، على إجراء أكثر من تقسيمة بمشاركة جميع اللاعبين، للتدريب على الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه خلال مباراة المقاولون.

وبدأ مران الأهلي بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني، كما حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالاستمرار في تحقيق أهداف المرحلة الحالية. وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران.

واستأنف الأهلي تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وبداية التحضير لمواجهة المقاولون العرب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي في إطار منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري الممتاز.